Kuuskümmend väljavalitud ajakirjandustudengit said Mali pealinnas Aafrika Initsiatiivi käigus väljaõppe, kuidas vahendada veebiuudiseid ja teha head reporteritööd. Õppekavaga liitunute hulgast lubati värvata parimad Aafrikas leviva meediaväljaande Keelatud Lood ridadesse. Asja konks on selles, et seda algatust veab Venemaa luure.