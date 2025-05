CNNi ajakirjaniku Jake Tapperi ja Axiose ajakirjaniku Alex Thompsoni raamat «Pärispatt: president Bideni allakäik, selle varjamine ja tema katastroofiline otsus uuesti kandideerida» («Original Sin: President Biden’s Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again») tugineb rohkem kui paarisajale intervjuule ennekõike Demokraatliku Partei siseringi liikmetega pärast novembris peetud valimisi, kus Bidenit lõpuks demokraatide kandidaadina asendanud Kamala Harris kaotas vabariiklasele Donald Trumpile.