Ukraina ja Venemaa delegatsioonid pidasid eile Istanbulis üle kolme aasta otsekõnelusi relvarahu üle, kuid Kremlist kohale saadetud madalatasemeline esindus näitab, et Venemaal pole endiselt rahuprotsessiga tõsi taga.

«Putin saatis Istanbuli need, kel ei ole põhimõttelist otsuste langetamise õigust,» ütles kõrge Ukraina allikas AFP-le. «Kui Vene delegatsioonil on mingid volitused, saavad nad tõestada seda sellega, et nõustuvad tegelike sammude, iseäranis relvarahuga.»​