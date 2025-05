USA lõunaosas möllasid tornaadod, kümned inimesed said surma

Kentucky kuberner Andy Beshear ütles X-is (endine Twitter), et osariiki reede öösel tabanud tormituultes sai surma vähemalt 14 inimest. Veel vähemalt seitse inimest hukkus Missouri osariigis, vahendas The Washington Post.

«Kentuckys algab päev raske uudisega, et kaotasime läinudöises tormis vähemalt 14 oma inimest, kuid kahjuks on oodata selle arvu tõusmist edasise info laekudes,» ütles Beshear. «Palun palvetagem kõigi meie perede eest, keda see mõjutab.»