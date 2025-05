Portugali parlamendivalimistel noppisid paremäärmuslased üllatava häältesaagi

Kui loetud olid peaaegu kõik hääled, oli Montenegro paremtsentristlik Demokraatlik Liit (AD) saanud 230-kohalises parlamendis 89 kohta ehk 116 kohta vähem kui on vaja enamuse saavutamiseks.

Chega eesotsas endise spordikommentaatori Andre Venturaga, ja Sotsialistlik Partei (PS) said mõlemad parlamendis 58 kohta. Neli parlamendikohta on eraldatud välismaal elavatele portugallastele.

Ventura avaldas veendumust, et osa neist läheb sarnaselt eelmiste valimistega Chegale ning erakond tõuseb esmakordselt Portugali peamiseks opositsiooniparteiks.

«Me ei võitnud neid valimisi, kuid me tegime ajalugu,» ütles Ventura oma toetajatele. «Kahe erakonna süsteem Portugalis on läbi.»

Isegi hiljuti loodud ja parlamendis üheksa mandaati saanud Liberaalse Algatuse (IL) toetusega vajab AD seaduste vastuvõtmiseks Chega või PS-i toetust. Montenegro on keeldunud võimalikust liidust paremäärmuslastega ning öelnud, et Chega on ebausaldusväärne ega sobi valitsema.