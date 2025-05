Vanemad India elanikud on hakanud unustama, mida teha, kui tiigrid elavad majade ja põllumaade naabruses, vahendas The Times. Eriti puudutab see Põhja-Indias asuvaid maapiirkondi, kus põllumaad sulanduvad läbipääsmatuks metsaks ja elevantide ning pühvlite karjad jalutavad häirimatult roheluses ringi.