Trumpi sõnul on Venemaa ja Ukraina valmis alustama koheseid rahuläbirääkimisi, mille eesmärgiks on sõjategevuse peatamine ja sõja lõpetamine.

Trump rõhutas, et rahu tingimusi hakkavad läbi rääkima vaid Ukraina ja Venemaa, kuna «ainult nemad teavad detaile, mida keegi teine ei tea». Trump lisas, et vestluse toon ja vaim olid suurepärased ning kui see nii poleks olnud, oleks ta seda ka kohe öelnud.