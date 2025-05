INTERVJUU Norra välisminister: me saame aru, et julgeolek nõuab raha

Millised on teie muljed Läänemeremaade Nõukogu (LMN) välisministrite kohtumisest Vihulas?

Me kuulasime ja võtsime tõsiselt nõu, mida jagasid president [Toomas Hendrik] Ilves ja endine Leedu välisminister [Gabrielius] Landsbergis, kes kahe targa mehena määrati eelmisel aastal, kui me Soomes Porvoos kohtusime, mõtlema nõukogu tuleviku üle.

Nõukogude Liit oli just lagunenud ja loodeti, et Venemaa on muutumas millekski paremaks, Balti riigid olid äsja saanud iseseisvaks, Poola oli saanud välja Varssavi Lepingu Organisatsioonist, Saksamaa oli just taasühinenud, ent Ida-Saksamaa oli endiselt veel üleminekujärgus, nagu ka Baltimaad ja Poola, Soome oli olnud neutraalne ja vaid mõni riik meil lääne pool (Norra, Island ja Taani) oli NATOs.