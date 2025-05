Suursaadik Oslos: norrakad ei arva, et sõda võiks kunagi nende riiki jõuda

Aga see ei tähenda tema sõnul, et norrakad oleksid kuidagi sinisilmsed selle ohu suhtes, mis idast tuleb. «Ma arvan, et Põhja-Norras on ohutaju päris hea. Mõned norrakad ongi öelnud, et kõige esimesed, kes nägid Venemaal toimuvate muutuste märke, olidki Põhja-Norra inimesed, kel oli ajalooliselt palju tihedam läbikäimine üle piiri. Seal oli väga palju kultuuri- ja teaduskoostööd või lihtsalt inimestevahelisi kontakte. Kui norrakad hakkasid Venemaalt tagasi tulema teadetega, et nende koostööpartnereid enam ei ole, sest nad on vangis või nad on tembeldatud välisagentideks, siis nad nägid, et midagi hakkab toimuma,» rääkis Mathisen.