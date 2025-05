POSTIMEES UKRAINAS​ Zelenskõi panused on pandud USA relvamüügile

Suhted USA presidendi Donald Trumpi administratsiooniga on muutunud silmnähtavalt paremaks peale seda, kui Ukraina parlament ratifitseeris nn maavarade leppe ning president Zelenskõi selle oma allkirjaga kinnitas, ütlesid Postimehele Kiievis kaks Zelenskõi kantselei ametnikku ning üks kõrge julgeolekuametnik. «Nad on valmis meiega rohkem rääkima, rohkem arvestama meiega,» ütles üks neist, paludes teema tundlikkuse tõttu anonüümsust. «Meie jaoks oli lepingu sõlmimine ja ratifitseerimine kahtlemata oluline.»

Jätkuvad USA presidendi Joe Bideni ametiaja lõpus lubatud, miljardeid dollareid väärt relvaabi saadetised ning Trumpi administratsioon lubab relvi müüa. «Et nad on valmis meile relvi müüma – see on suur muutus,» ütles Ukraina julgeolekuametnik. «See on meile väga tähtis. See on meie ellujäämise küsimus. Kahjuks Euroopal pole rakette, mis suudavad tõrjuda ballistikat.» Ta pidas silmas Venemaa ballistilisi rakette.