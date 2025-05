Venemaa laiendab sõjaväetaristut Soome piiri lähistel

Murmanskist lõunas Olenja õhuvägede baasis on näha märkimisväärset sõjaväe lennumasinate arvu kasvu. Seal hoitakse teiste asjade seas ka pikamaapommitajaid Tu-22.

Sealt veelgi lõuna pool, umbes 50 kilomeetri kaugusel Soome piirist Alakurttis, on näha uusi ehitisi, mis suudavad väidetavalt majutada kümneid sõjaväesõidukeid. Samasuguseid ehitisi on märgata ka Karjala vabariigi pealinna Petrozavodski juures.

Eelmisel aastal püstitati külma sõja aegses Kamenka baasis üle 130 sõjaväetelgi. See baas asub Leningradi oblastis umbes 65 kilomeetri kaugusel Soome piirist.

Soome kaitseametnikud kardavad, et Venemaa võib kolmekordistada oma vägede kohalolu Soome piiri ääres viie aasta jooksul pärast lahingutegevuse vaibumist Ukrainas.

NATO ametnike sõnul on Vene sõjaväe kohalolu laiendamine Soome piiri ääres alles varajane etapp pikemast laienemisest ja ei meenuta vägede kuhjamist Ukraina piirile 2021. aasta lõpus ja 2022. aasta alguses.

«Vene armee on läbinud märkimisväärse baaslaienemise,» märkis Carnegie mõttekoja analüütik Michael Kofman NYT-le. «Sõja järel on selle maavägi tõenäoliselt lõpuks suurem kui enne 2022. aastat. Vaadates kavandatavat sõjaväeringkondade ümberstruktureerimist, tundub selge, et nad hakkavad prioriseerima alasid NATO piiri ääres.»