Azovstali kaitsjate emad tõid Tallinnasse oma lood: «Selle sõja jaoks on mul lapsed otsa saanud»

Tallinna Krulli kvartalis avati näitus «Vapruse nägu», mis on pühendatud piiramisrõngas olnud Mariupoli ja Azovstali tehase kaitsele. Koos näituse korraldajatega saabusid Tallinna ka langenuid leinanud vanemad. Kuulata emasid, kes on kaotanud oma lapsed, on emotsionaalselt väga raske, kuid nad olid valmis oma kogemust jagama – et meelde tuletada: sõda ei ole lihtsalt uudistemüra, vaid päris inimeste murtud elud ja saatused.