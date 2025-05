YLE Kremli varilaevastik korraldas Soome merepiiril kummalise ringtantsu

Jyväskylä ülikooli infotehnoloogia teaduskonna teadusdirektori Martti Lehto arvates on tegemist laevade asukohaandmete tahtliku segamisega.

Lehto leidis, et venelaste eesmärk on hägustada merelt saadavat pilti ja tekitada segadust ning kahtlusi, mis andmed on tõesed ja mis väärinfo.

«On võimalik, et see on seotud ELi Vene varilaevastiku vastu suunatud sanktsioonidega. Kindlasti tahavad venelased oma kummituslaevu varjata ja peita,» arvas Lehto.

Möödunud aastal palus Traficom saata laevaomanikelt neile teavet kõikvõimalike häirete kohta, mida alused Läänemerel liigeldes kohtasid. Siis oli aktuaalne GPS-seadmete segamine.

Märtsis tuvastati, et Soome lahel liigub üha enam laevu, mis jätsid AISi sisse lülitamata.