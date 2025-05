HEILI-MAE MÖLLER Rikas ajalugu, vaene tulevik – kas Euroopast saab muuseum?

Kuigi Euroopat iseloomustavad rikkalik ajalugu ja kultuuripärand, kõrge elukvaliteet ning tugevad sotsiaalsüsteemid, seisame silmitsi ka üha rohkemate kriisidega. Vananev rahvastik, energiasõltuvus, aina suurenev väljaränne ja innovatsioonilõhe viitavad sellele, et sihipärase tegutsemiseta võib Euroopa jääda ajalooliseks turismisihtkohaks, mis on kaotanud oma positsiooni ülemaailmses majanduses ja teaduses. Siinkohal tekib küsimus, kas Euroopa on muutumas pigem minevikku austavaks muuseumiks või tulevikku vaatavaks ja uuendusi loovaks jõuks maailmas, kirjutab Tartu Ülikooli majandusteaduse tudeng Heili-Mae Möller.