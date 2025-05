Viimased avaliku arvamuse küsitlused näitavad, et valimisaktiivsus võib tulla kõrgem kui eelmisel korral, sest 35 protsenti lätlastest on veendunud, et nad lähevad kindlasti hääletama, ja 38 protsenti arvab, et nemadki tulevad tõenäoliselt hääletamiskastide juurde. Sarnast trendi ennustasid ka eelnevate valimiste reitingud. Tegelik osalusprotsent jääb küsitlustes pakutule alla, nii on see ikka olnud.