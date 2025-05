KOMMENTAAR Vene sõja tajuhäire

Postituse autori nimi pole oluline, sest arutelu isikute tasandile viia oleks rumalus. Oluline on vaid tõdeda, et tegu on haritud ja adekvaatse inimesega, kes mis iganes põhjusel on võtnud levitada sama mõttekäiku, mida Kreml vajalikuks peab. Tõsi küll, see analüütik teeb seda süngevõitu pessimismiga, kuid mõte sellest ei muutu. Selle mõtte järgi on Venemaal soov, võimalus ja tahe sõdida lääne vastu kuitahes kaua ning ta on selle kaudu juba muutnud maailmakorda.