Whitaker omakorda valis Eesti esimeseks riigiks, mida uues ametis enda valikul külastada. Möödunud nädala lõpus Antalyas toimunud NATO välisministrite kohtumiselt otse Tallinnasse Lennart Meri konverentsile saabunud saadik lubas, et USA täidab liitlastele antud lubadusi, ja kiitis tol hetkel maksimaalselt 15 kraadi pakkunud Eesti kevade jahedust.

Kui ühel hommikul tuleks teie Eesti kolleeg Jüri Luik teiste saadikute juurde ja ütleks, et peame tegema artikkel nelja kohtumise (mis kutsutakse kokku, kui üks liitlane tunneb oma julgeolekut ohustatuna – E. K.), sest meie piirivalve avastas just, et meie Peipsis asuvale saarele on heisatud Vene lipp, ja näib, et idanaaber on selle üle võtnud, siis mida peaks teie arvates tegema NATO ja võiks teha USA?