Uue seaduse kohaselt on illegaalne maksta kellelegi kaugteel seksuaalse tegevuse toimepanemise eest ajal, kui selle ostja samal ajal seda pealt vaatab. Samuti on keelatud selliselt tegevuselt või selle reklaamimiselt ise teenida, vahendas Euractiv.

«See on uus seksiostmise vorm, ja on viimane aeg, et me kaasajastaks seksi ostmise keelu seaduse, et see hõlmaks ka digitaalseid platvorme,» kommenteeris sotsiaaldemokraadist parlamendiliige Teresa Carvalho pärast seadusemuudatuse parlamendis suure enamuse abil vastuvõtmist väljaandele TV4.