POSTIMEES UKRAINAS Kiiev eeldab suvel raskeid kaitselahinguid

Kevadise vägede mõningase ümberpaigutamise järel on Vene armee alustanud taas intensiivsemate rünnakutega, mille kõige aktiivsem faas tuleb suvekuudel. Arvata võib, et suvise pealetungi põhilöögi annavad Vene väed Donetski oblastis, mille täielik vallutamine on Kremli lähim sõjaline eesmärk. Ukraina kontrollib praegu veidi üle veerandi Donetski oblastist.