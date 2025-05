ÜLEVAADE Trumpi plaan alahindab Kuldkupli raketikilbi rajamise kulu ja ajamahukust

Iisraeli Raudkupli raketikaitsesüsteemist inspiratsiooni saanud kilbi ehitamiseks andis Trump suunise USA relvajõududele juba jaanuari lõpus allkirjastatud täitevkorraldusega, kuid nüüd lubas ta, et viib plaani ellu oma ametiaja lõpuks 2029. aasta jaanuaris. «Kui Kuldkuppel on täielikult välja ehitatud, on see võimeline peatama rakette isegi siis, kui need saadetakse teele teisest maailma otsast ja isegi kosmosest, ja meil on parim süsteem, mis on kunagi ehitatud,» lubas Trump teisipäeval.