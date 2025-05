Esindajatekoja demokraat Bill Keating tuletas kuulamisel meelde Rubio ägedat kriitikat Putini suhtes ajal, mil USA esidiplomaat oli senaator, ning küsis, kas ta usub endiselt, et Putin on sõjakurjategija.

«Ukraina sõjas on pandud toime kuritegusid ja selle eest saab olema vastutus, kuid meie eesmärk on praegu see sõda lõpetada,» ütles Rubio.