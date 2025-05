Ronen Zvulun/Pool Photo via AP/SCANPIX

Foto: Ronen Zvulun/Pool Photo via AP/SCANPIX

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles kolmapäeval peetud pressikonverentsil, et Iisrael on tõenäoliselt tapnud Mohammed Sinwari, kes on Hamasi liider Gazas, vahendas CNN.