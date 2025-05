«Nagu välisminister (Marco) Rubio senati välissuhete allkomisjonile ütles, nõustus Venemaa esitama oma relvarahu dokumendi järgmise paari päeva jooksul. Selle sisu näitab oluliselt, kas Venemaa suhtub rahusse tõsiselt. Me kahtlustame, et see on suuresti sama,» märkisid senaatorid. «Meile – ja suuremale osale senatist – on üha selgem, et Putin mängib meiega.»