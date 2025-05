Zelenskõi partei saadik: Trump ja tema meeskond tahavad selgelt Putiniga äri teha

Pärast USA ja Venemaa presidentide viimast telefonikõnet on selge, et Donald Trumpi administratsiooni eesmärk on Venemaaga äri ajada, mitte aidata sõda peatada, ütles Postimehele Ukraina parlamendis enamust omava presidendipartei Rahva Teener üks mõjukamaid liikmeid Mõkõta Poturaev.