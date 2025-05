Soome vanematele jagatavasse beebikasti ei panda enam kondoome ja libestit

Soome vastsündinud on saanud juba viimased kaheksa kümnendit riigilt stardipaketi kõige vajalikuga, kuid kuulsas beebikastis on tänavu vähem esemeid – sel aastal ei panda noortele peredele enam kaasa kondoome ja libestit, mis siis et need on kastis olnud juba pikka aega.