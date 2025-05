«Meil on lennukikütus kõikjal laiali,» lausus pressikonverentsil kohaliku tuletõrjedepoo asejuht Dan Eddy. «Meie peamine eesmärk on praegu otsida kõik need kodud läbi ja saada kõik [inimesed] välja.» Võimud eeldavad, et lennuki pardal olnud inimesed hukkusid, kuid nende arv pole teada. San Diego politsei teatel viibib üks inimene haiglas ning kaks on saanud arstiabi, kuid lubatud koju, vahendas BBC.