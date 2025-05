«Meil on lennukikütus kõikjal laiali,» lausus pressikonverentsil kohaliku tuletõrjedepoo asejuht Dan Eddy. «Meie peamine eesmärk on praegu otsida kõik need kodud läbi ja saada kõik [inimesed] välja.» Seni pole infot hukkunute või vigastatute kohta, vahendas uudisteagentuur AP.