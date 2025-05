INTERVJUU Moldova välisminister: Venemaa hoiab Dnestri jõe lääne- ja idakalda inimesi pantvangis

Lennart Meri konverentsi raames Eestit väisanud välisminister Mihai Popșoi tunnistas, et iga päev tehakse tööd selle nimel, et Venemaa ei saaks Ukraina ja Rumeenia vahel asuvas väikeriigis oma tahtmist peale suruda.

Kus asub Moldova praegu teel Euroopa Liitu?

Meil on hea meel, et oleme lõpuks ometi täieõiguslik kandidaatriik ja mitte ainult kandidaat, vaid riik, kes on sisenenud läbirääkimiste faasi. Nüüd hakkame lõpetama läbivaatuse etappi ja liigume edasi raske tööga, et kasutada ära see tohutu võimalus, mis meile anti.