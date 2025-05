KOHALIK VAADE Ukraina advokaadi tapmine Hispaanias kruvib pingeid

52-aastast endist Vene-meelse presidendi Viktor Janukovõtši nõunikku tulistati viis korda, kui ta oli just viinud oma poja Madridi äärelinnas asuvasse Ameerika kooli. Politsei uurib selle kuriteo motiive, kuid seni on mõrva kohta liikvel ainult spekulatsioonid.

Portnov oli 2022. aasta juunist elanud oma perega La Moralejas, mis on Madridi luksuslik linnaosa. Pole selge, kuidas tal õnnestus neli kuud pärast täiemahulise sõja algust Ukrainast lahkuda, võttes arvesse, et kõigile sõjaväeealistele meestele kehtis teoreetiliselt reisikeeld. Hiljem õigustas Portnov oma lahkumist sellega, et ta on «suurpere isa».