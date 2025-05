KISMA GAZA PÄRAST Rootsi konservatiivne eurosaadik ja vasakpoolsete assistent läksid Brüsselis kaklema

Mõlemad kisma osapooled on pöördunud teineteise vastu rünnakusüüdistusega Belgia politseisse. Europarlamendi pressiteenistus teatas videosalvestistele viidates, et kakluse algatas vasakpoolsete esindaja, kuid Rootsi Vasakpartei jääb endiselt kindlaks oma versioonile, et tüli vägivaldne osapool oli konservatiivne eurosaadik, vahendas Dagens Nyheter.