Lisaks varem avalikkuse ette jõudnud teabele, mille kohaselt kahtlustatakse Soome parlamendi sekretariaadi juhti Antti Pelttarit ametialases väärkäitumises, on väljaande Helsingin Sanomat andmetel lisandunud mehe kohale ka riigireetmise kahtluse vari.

Väljaande sõnul kahtlustatakse Pelttarit riigisaladuse avalikustamises. See tähendab, et kurjategija edastab, avalikustab või hangib teavet ilma seadusliku volituseta selliselt, et selle avalikustamine võib põhjustada tõsist kahju näiteks Soome julgeolekule või riigikaitsele.