Eelmisel kuul teatas väljaane Vyorstka, et Venemaa pealinnas on hakatud üha aktiivsemalt sõdureid värbama. Venemaa diktaator Vladimir Putin on teatanud, et plaanib armee suurendada 2,39 miljonini ja tegevväelaste arvu viia 1,5 miljonini. Putin teatas aprillis, et kutsus kevadel ajateenistusse 160 000 meest vanuses 18-30, mis on Venemaa suurim ajateenijate arv alates 2011. aastast. Putin väitis eelmisel nädalal ka, et sõjavägi värbab iga kuu kuni 60 000 vabatahtlikku.