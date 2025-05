Üks võimalus, mida kaalutakse, on seejuures osta Ameerika relvi. Sellisele variandile osutab ka agentuur Bloomberg, viidates asjaga kursis olevatele allikatele.

Euroopal ei ole piisavaid relvavarusid ja ta pole ka võimeline neid massiliselt tootma, mistõttu ongi üha realistlikum võimalus see, kui eurooplased ostavad USA relvasüsteeme, et need hiljem Ukrainale üle anda, rääkisid allikad.