Ukraina õhutõrje: Venemaa on täiustanud oma ballistilsi rakette ja neid on Patriotidega raskem alla lasta

Ihnat ütles, et Ukraina õhutõrje suutis alla lasta üheksast Kiievi pihta tulistatud ballistilisest raketist Iskander-M ja KN-23 kuus. «Kaks kolmandikku on suur arv,» ütles ta. «Kuid me teame, et (Venemaa) täiustab oma ballistilisi relvi.»