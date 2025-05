«Muidugi on läbirääkimisprotsessi algus, mille nimel Ameerika pool on teinud suuri pingutusi, väga oluline saavutus ja me oleme ameeriklastele, president Trumpile, tõeliselt tänulikud abi eest selle protsessi korraldamisel ja käivitamisel, see on väga oluline saavutus. Muidugi on see samal ajal väga oluline hetk, mis on seotud absoluutselt kõigi emotsionaalse ülekoormuse ja emotsionaalsete reaktsioonidega,» ütles Peskov täna ajakirjanikele.