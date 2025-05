«Kui sanktsioonid tühistatakse, läheb taasrelvastumisprotsess palju kiiremini edasi,» hoiatas Ivaštšenko usutluses, lisades, et Kiiev on oma hinnangut jaganud ka Euroopa partneritega.

«See pole enam mitte lihtsalt võimalik, vaid on aja küsimus, kes on järgmine. Ohus on Poola, Balti riigid, Põhja-Euroopa. Meie analüütikud ei küsi enam, kas Venemaa otsustab teisi riike rünnata. Küsimused kõlavad teistmoodi. Millal ja kust?» ütles Ivaštšenko Ukrinformile.