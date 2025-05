ÜLEVAADE Putinit rünnakulaine järel hulluks nimetanud Trumpil jagus kriitikat ka Zelenskõile

«Mul on alati olnud väga hea läbisaamine Venemaa [diktaatori] Vladimir Putiniga, kuid temaga on midagi juhtunud. Ta on läinud täiesti HULLUKS!» kirjutas Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social pärast seda, kui ööl vastu pühapäeva nõudsid Vene raketi- ja droonirünnakud Ukrainas 13 inimese elu. «Ma olen alati öelnud, et ta tahab KOGU Ukrainat, mitte ainult tükki sellest, ja ehk osutub see õigeks, kuid kui ta teeb seda, viib see Venemaa languseni!»