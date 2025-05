INTERVJUU Sloveenia president: tänu USA esileedile on meil Trumpiga ausat mõttevahetust lubav kontakt

Trumpi ärgitusele tõsta kaitsekulusid kavatseb seni NATOs julgeolekule raha kulutamise poolest viimaste seas olev Sloveenia Pirc Musari kinnitusel vastata rahakotiraudade avamisega, sest Atlandi-ülesed liitlassuhted on väärt hoidmist, kuid samas leiab ta, et isegi liitlastega tuleb vahel olla jõhkralt aus, mistap nimetab ta usutluses Postimehele šokeerivaks Trumpi otsust lahkuda Pariisi kliimaleppest ja Maailma Terviseorganisatsioonist ning kehtestada sanktsioonid Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule.

Rääkides Sloveenia asjatundjatega paar kuud pärast seda, kui Venemaa alustas 2022. aasta alguses agressiooni Ukraina vastu, ütlesid nad kõik toona, et nende jaoks oli toimunu uskumatu ning see nõuab neilt täielikult Euroopa ja Sloveenia julgeolekuolukorra ümbermõtestamist. Kui põhjalik muutus on Sloveenias julgeolekuküsimustes viimase kolme aastaga toimunud?