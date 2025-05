Allikate sõnul on Trump tüdinud läbirääkimiste aeglasest edenemisest ning kaalub võimalust USA neist täielikult välja viia, kui tulemust peagi ei tule. Pole veel selge, mis juhtuks Ühendriikide võimaliku lahkumise korral ja kas Trump jätkaks pärast kõnelustelt taandumist Ukraina sõjalist toetamist.

«President Trump on selgelt öelnud, et soovib rahuläbirääkimisi. Samuti on ta targalt jätnud kõik variandid avatuks,» ütles Valge Maja pressisekretär Karoline Leavitt ajalehele.