EL kiitis heaks 150 miljardi eurose taasrelvastumise programmi

Euroopa Komisjon tegi ettepaneku EL-i eelarve kaudu rahastatava Euroopa julgeolekumeetmete rahastamisvahendi (SAFE) loomiseks märtsis, et toetada liikmesriikide püüdlusi tugevdada oma kaitset.

Prantsusmaa Euroopa asjade minister Benjamin Haddad nimetas SAFE-i oluliseks sammuks edasi, mis kehtestab väga selge põhimõtte eelistada Euroopa toodangut, et toetada meie tööstusi, vähendada sõltuvusi, sealhulgas Ühendriikidest, ja investeerida Euroopa strateegilisse autonoomiasse.

«Kuid see on ainult üks samm – me peame minema veel kaugemale,» ütles ta.