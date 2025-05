Adolfo on elanud Ameerika Ühendriikides 26 aastat, tal on seal elukaaslane ja kaks USA kodanikust tütart. Neist eraldab meest nüüd pooleli olev piirimüür ja kõrb. «Taas kord on mind deporteeritud Trumpi poliitika pärast,» ütles ta Postimehele, viidates jaanuaris ametisse saanud USA riigipea Donald Trumpi algatusele hakata jõuliselt sisserändajaid välja saatma.