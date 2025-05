Keenia kõrge riigiametnik sõnas intervjuus Postimehele, et Eesti on olnud suur eeskuju ja partner nende riigi digiarengu teel. Räägiti ka sellest, kuidas noorus, veepuudus ja relvadest tulvil naabrid kujundavad Keenia siseturvalisust ning miks tehnoloogia abil saab usaldust ehitada isegi seal, kus seda seni pole olnud.

Eestist linnulennult umbes 6500 kilomeetri kaugusel asub Ida-Aafrikas ligi 60 miljoni elanikuga riik, mille sisepoliitikast teab enamik eestlasi tõenäoliselt vähe, kuid kus Eesti on valitsuse tasandil hästi tuntud. Miks? Sest Eesti on juba alates 2017. aastast aidanud Keenial arendada e-valitsemise ja digiriigi lahendusi, mille eeskujuks on just meie enda süsteem.