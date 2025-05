Gazalased jooksid Hamasi hoiatusest hoolimata uuele USA toiduabipunktile tormi

USA teatas mai keskel, et hakkab ÜROst mööda minnes Gaza Humanitaarfondi (GHF) kaudu abi jagama. Iisrael toetab GHFi tegevust ja ütleb, et nii ei satu abi Palestiina islamistliku äärmusrühmituse Hamasi kätte. Hamas hoiatas esmaspäeval palestiinlasi abisaamispunkti minemise eest, väites, et abipunktides kasutatakse näotuvastust ja kogu asja korraldab tegelikult Iisraeli sõjavägi. Iisrael süüdistab Hamasi humanitaariabi varastamises ja nende kasutamises oma positsiooni kindlustamiseks.