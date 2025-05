«Aitäh teile teenistuse eest,» on lause, mida enamik sakslasi on kuulunud ameeriklasi ütlemas oma sõduritele. Nüüd on Bundeswehri relvakandjad need, kes kuulevad sõna «danke» Leedus, kus nende alalise brigaadi moodustamist märgiti äsja ka riigijuhtide osalusel peetud tseremooniaga.