Pärast 41-aastast pausi harjutas Hollandi õhuvägi Soomes taas «maanteesõitu»

Nad krutivad sealt maha valgustuspostid ja liiklusmärgid ning suunavad kõrvalteedele juhitud autode asemel rajale hävituslennukid, mille ülesanne on autoteele maanduda ja siis sealt kiiresti tagasi üles saada. Kuigi Baana nime sai see õppusesari loetud arv aastaid tagasi, on soomlased sisuliselt sama asja harjutanud 1960ndaist.