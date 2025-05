Leedus said üle miljoni euro väärtuses ukrainlastele mõeldud pagulasabi teistest rahvustest isikud, ka venelased

Aastatel 2022-2023 eraldas EL peaaegu 17 miljonit eurot projektile «Ukraina sõjapõgenike toetamine». Leedu riigikontroll leidis, et 813 projekti raames pagulasabi saanud inimest polnud aga Ukraina kodanikud ning poleks seetõttu pidanud abi saama. Abi said kokku 43-st muust riigist pärit isikud, muuhulgas ka Usbekistanist, Kasahstanist, Tadžikistanist, Venemaalt ja Valgevenemaalt. Projekti raames jagatud abi hõlmas toiduaineid, hügieenitarbeid, ravimeid, õigusteenuseid, leedu keele õpet ja subsideeritud tööhõivet.

Projekti juhtinud Leedu organisatsiooni Euroopa sotsiaalfondi agentuuri (ESFA) juht Lina Nevinskienė kaotas juhtumi tõttu töö. ESFA keskendub oma veebilehe kohaselt selle tagamisele, et kõiki Euroopa Liidu ja Leedule antud vahendeid kasutatakse asjakohaselt. Agentuur väidab, et tollal kehtinud eeskirjade kohaselt võis toetust seaduslikult laiendada ka teistele sotsiaalselt haavatavatele rühmadele, mitte ainult ukrainlastele. Samuti väidab ESFA, et vaid 484 isikut said alusetult toetust.