MÄNGIB TULEGA Kas Putin vihastas Trumpi päriselt või lõi USA president jälle vedelaks?

Trumpi tollipoliitika kohta käibele tulnud lühendit TACO (Trump always chickens out) ehk «Trump lööb alati vedelaks» on hakatud pilavalt kasutama ka tema Venemaa-poliitika puhul. Samas on märke, mis ütlevad, et seekord Trumpi raketilöökidega vihastades tegi Kreml endale karuteene.