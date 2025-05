UIMASTAV MAIUS Hollandis leiti populaarsetest kummikommidest kanepit

Hollandi toiduohutusameti pressiesindaja sõnul koges osa komme söönutest hiljem pearinglust. Amet ütles Hollandi ringhäälingule SBS6, et kummikommidest võetud analüüsid näitasid, et maiustuses leidus uimastavat kanepit.

Haribo pressiesindaja ütles BBC-le, et nad teevad koostööd Hollandi politseiga, et teha kindlaks, kuidas «saastumine» narkootilise ainega aset leidis. Võimalikuks peetakse sedagi, et Haribo kaubamärki kandnud kommid võisid olla võltsingud.