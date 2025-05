ÜLEVAADE Hispaania valitsus tõrjub süüdistusi, et roheenergia on elektrikatkestuse põhjus

Esimesena kirjutas Briti konservatiivne ajaleht The Telegraph möödunud nädalal viitega anonüümsele Brüsseli allikale, et Hispaania võimudel oli enne seda, kui kogu süsteem pimedusse vajus, käsil katsetamine, kui palju on võimalik voolutootmist taastuvenergiale lükata. Viimase sihiks omakorda on hakata 2027. aastast kiirendatud korras tuumajaamadest loobuma.