«Saab olema see, mida me nimetame E3-ks. See on Saksamaa, Prantsusmaa ja Suurbritannia riiklikud julgeolekunõunikud [..] Kui me Londonis olime, aitasid nad meil Ukraina jaoks koostada tingimuste lehte,» vahendab The Kyiv Independent Kelloggi sõnu.